При новоизбранном президентм США Джо Байдена строительство "Северного потока-2" может остановиться навсегда. Дело в том, что новые санкции, подготовленные США, могут не только задержать строительство газопровода, но и заморозить процесс окончательно.

Более того – в команде Байдена несколько недель назад заявили, что он продолжит выступать против "Северного потока-2" как "принципиально плохой сделки, чтобы укрепить энергетическую независимость Европы". Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Там подметили, что после победы Байдена на выборах президента США, многие немецкие политики начали надеяться на потепление в отношениях США и Германии, а также – на восстановление дружественного курса, который проводила в отношении Берлина администрация Обамы.

Впрочем, Bild считает, что торопиться с такими надеждами не стоит, поскольку Палата представителей и Сенат Конгресса США недавно договорились включить дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета на 2021 год.

Под экономические ограничения попадут страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами для завершения строительства газопровода. А вот оборонный бюджет США на 2021 год должен быть принят до конца этого года. Именно соответствующие санкции могут поставить крест на строительстве "Северного потока-2".

США и "Северный поток-2": коротко о главном

США выступают против запуска газопровода "Северный поток-2", который строят из России в Германию.

Сейчас строительство "Северного потока-2" остановлено из-за санкций, которые власти США наложили на компании-подрядчики.

В августе 2020 года Германия предложила США соглашение на миллиард евро, если Вашингтон снимет ограничения.

Между тем сенаторы США считают, что нужно приложить максимум усилий, чтобы проект "Северный поток-2" никогда не был реализован.

Масла в огонь добавило недавнее отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Тогда угрожать России замораживанием проекта начали даже в Германии.

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