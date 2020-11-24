Американская газета The Washington Post предложила победителю президентских выборов в США в 2020 году Джо Байдену "усилить" позиции Владимира Зеленского в Украине. В частности, ввести санкции против судей Конституционного Суда Украины.

Действующий президент Дональд Трамп несправедливо преследовал украинского лидера, требуя от него начать политизированное расследование против Байдена в 2019 году, задержав при этом военную помощь США. Об этом говорится в статье влиятельного издания The Washington Post.

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Что посоветовали Байдену

В матариалы вспоминают, что Джо Байден, как вице-президент США, 5 раз посетил Украину. Он всегда "решительно поддерживал битвы Киева против российской агрессии и внутренней коррупции".

По мнению редакции, решение Конституционного суда ограничило ключевые реформы в Украине и серьезно навредило Зеленскому. Администрация Байдена после инаугурации должна была бы сделать несколько шагов "для усиления Зеленского". В частности, ввести санкции против судей КСУ.

Также журналисты добавляют, что Министерство юстиции Байдена могло бы возобновить расследование против главных украинских олигархов, которые блокировали реформы и продвигали российские интересы в Украине. В частности, речь идет о Дмитрии Фирташе и Игоре Коломойском.

В издании подчеркнули, что Трамп продолжал пропагандировать российскую дезинформацию о том, что именно Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивался в выборы в США в 2016 году. И он никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Это должна быть одна из первых внешнеполитических инициатив Байдена, считают журналисты.

Самым важным для Байдена является реанимировать политический союз между Вашингтоном и Киевом, который имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, но был почти разбит господином Трампом,

– резюмировали в WP.

Обратите внимание! Нацполиция Украины в конце сентября 2020 года закрыла уголовное дело против избранного президента США Джозефа Байдена. Его открывали по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина. Впоследствии сам Шокин подал апелляцию из-за закрытия дела.



Подробнее о деле Байдена читайте по ссылке.

Как команда Байдена отреагировала на публикацию WP

Один из ключевых внешнеполитических советников Байдена Майкл Карпентер ретвитнул публикацию The Washington Post. Он отметил, что США имеют достаточно внешнеполитических инструментов, чтобы помочь Украине.

Также политик подчеркнул, что сами украинцы должны отстранить от власти людей, которые вредят государству.

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