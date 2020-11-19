Одним из приоритетов новой администрации США будет вопрос контроля над стратегическими вооружениями. Поэтому государство может продлить новый договор с Россией об использовании ядерного оружия.

Срок действия соглашения о контроле за ядерным вооружением между США и Россией истекает через несколько дней после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Об этом рассказал советник демократа Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

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Я убежден, что администрация Байдена сделает обзор стратегического контроля над вооружением в отношении России. Это будет важный вопрос с первого дня (в должности – 24 канал). Внимание будет уделяться созданию стратегических рамок для контроля над вооружением, вероятно, из-за продления нового договора START,

– сказал Карпентер.

Он добавил, что США через некоторое время приступят к проработке следующего соглашения в этой сфере. Оно будет охватывать другие разновидности стратегического контроля над вооружениями, включая, вероятно, нестратегическое ядерное оружие.

В то же время, по словам Карпентера, это может значительно осложнить переговоры. Однако именно такая позиция должна быть приоритетной в мире, чтобы стороны не хотели вернуться к гонке вооружений.

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