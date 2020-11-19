Байден может продлить ядерное соглашение с Россией
Одним из приоритетов новой администрации США будет вопрос контроля над стратегическими вооружениями. Поэтому государство может продлить новый договор с Россией об использовании ядерного оружия.
Срок действия соглашения о контроле за ядерным вооружением между США и Россией истекает через несколько дней после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Об этом рассказал советник демократа Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.
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Я убежден, что администрация Байдена сделает обзор стратегического контроля над вооружением в отношении России. Это будет важный вопрос с первого дня (в должности – 24 канал). Внимание будет уделяться созданию стратегических рамок для контроля над вооружением, вероятно, из-за продления нового договора START,
– сказал Карпентер.
Он добавил, что США через некоторое время приступят к проработке следующего соглашения в этой сфере. Оно будет охватывать другие разновидности стратегического контроля над вооружениями, включая, вероятно, нестратегическое ядерное оружие.
В то же время, по словам Карпентера, это может значительно осложнить переговоры. Однако именно такая позиция должна быть приоритетной в мире, чтобы стороны не хотели вернуться к гонке вооружений.
Что известно о ядерном соглашении США и России
- США и Россия подписали соглашение о контроле за ядерным вооружением еще в 1991 году.
- Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.
- Старое соглашение предусматривает равные лимиты на количество боезарядов и средства их доставки, а также лимиты на вес баллистических ракет.
- Добавим, что за время действия соглашения США несколько раз обвиняли Россию в нарушениях.
- Сейчас Россия затягивает переговоры относительно нового соглашения. В США считают, что Россия рассчитывает на лучшие условия.
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