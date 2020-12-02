Победитель президентских выборов США 2020 года Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. От нее в 2018 году отказался Трамп из-за якобы несоблюдения договоренностей.

По словам Байдена, США готовы вернуться к ядерной сделке и снять все санкции против Ирана, которые ввел Трамп. Вашингтон сделает это лишь при условии строгого соблюдения Ираном всех условий соглашения. Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times.

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Что сказал Байден

Сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. При этом лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе – это разобраться с ядерной программой,

– заявил Байден.

Демократ добавил, что будущая администрация США намерена в сотрудничестве с союзниками и партнерами разработать дополнительные соглашения, с помощью которых можно будет и в дальнейшем контролировать ядерную и ракетную программы Ирана.

"Последнее, черт возьми, что нам нужно в этой части мира, – это наращивание ядерного потенциала", – подчеркнул Байден.

Что известно о ядерной сделке

Ядерное соглашение между США и Ираном было подписано в 2015 году. В мае 2018 года Трамп в одностороннем порядке отказался от него, возобновив санкции против Ирана. Американский президент обвинил Тегеран в несоблюдении договоренностей, хотя с ним не соглашались европейские лидеры.