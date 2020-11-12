Избранный президент США Джо Байден постепенно готовит костяк своей новой администрации. В то же время действующий президент Дональд Трамп оказывает яростное сопротивление этому, и заявляет о намерениях не только обжаловать результаты выборов, но и удержать Белый дом за собой.

Байден уже занимается формированием администрации Джо Байден уверен, что выиграл президентские выборы. Поэтому уже организует совещания по подготовке к вступлению в должность 20 января 2021 года. Более того, он назначил руководителя своей администрации в Белом доме, пишет CNN . Важно Выборы президента США: Трамп выиграл Аляску, но позиций Байдена это не поколебало Издание со ссылкой на информированные источники сообщило следующее: Байден собрал переходную команду специалистов в областях финансов, торговли, банковского регулирования, климата и экспертов в решении других проблем.

Также Байден совершил первое официальное назначение в своей команде. Руководителем аппарата Белого дома будет Рон Клейн. Эта должность – одна из самых влиятельных в президентской администрации. Что известно о Роне Клейне, который, скорее всего, возглавит аппарат Белого дома при Байдене Во времена президентства Клинтона Клейн был руководителем аппарата вице-президента Гора.

Он имеет уникальный опыт борьбы с эпидемией (в 2014 году уже президент Обама назначил Клейна главой команды реагирования на кризис из-за вируса Эбола).

Во время предвыборной кампании Рон Клейн в команде Джо Байдена был ответственным за реагирование на пандемию COVID-19. Рональд Клейн будет служить избранному президенту Байдену в качестве главы администрации Белого дома. https://t.co/hERLdgML6n - Байден-Харрис президентский переход (@ Transition46) 12 ноября 2020 г. Как реагирует на это событие Дональд Трамп Тем временем Дональд Трамп отказывается освободить место в Белом доме.

Сейчас он утверждает, что победил на выборах.

А также выдвигает пока никем не подтвержденные обвинения в фальсификации голосования. К слову Трамп впервые вышел в люди после сообщений СМИ о победе Байдена: видео Интересно, что послания зарубежных лидеров к Байдену, которые поступают на адрес Белого дома, к избранному президенту не доходят. Поскольку Трамп не признал поражение, то и доступ Байдену к корреспонденции Белого дома не предоставляет. Выборы президента США 2020 года состоялись 3 ноября. По предварительным результатам подсчета голосов, победу одержал Джо Байден.