Джо Байден, который победил на выборах президента США, не будет расследовать деятельность своего предшественника на посту. Ранее призывы заняться деятельностью Трампа звучали в команде демократов.

Расследование в отношении Трампа – не приоритет для Байдена

Сам Байден отметил, что не будет брать пример с Трампа. Об этом избранный президент США сообщил в интервью NBC.

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Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать Минюст США в качестве инструмента,

– отметил Байден.

Против Трампа проводят расследование на уровне нескольких штатов

Победитель выборов отметил, что в курсе тех расследований, которые проводят в отношении действий Трампа на посту президента на уровне нескольких штатов. Однако, по мнению Байдена, сейчас в стране есть гораздо более важные задачи.

Обратите внимание! Государственный департамент США уже начал процесс передачи власти в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Сам Байден уже лично представил претендентов на ключевые должности в своей администрации.