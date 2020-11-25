Трампа не тронут: Байден не будет начинать расследование в отношении своего предшественника
Джо Байден, который победил на выборах президента США, не будет расследовать деятельность своего предшественника на посту. Ранее призывы заняться деятельностью Трампа звучали в команде демократов.
Расследование в отношении Трампа – не приоритет для Байдена
Сам Байден отметил, что не будет брать пример с Трампа. Об этом избранный президент США сообщил в интервью NBC.
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Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать Минюст США в качестве инструмента,
– отметил Байден.
Против Трампа проводят расследование на уровне нескольких штатов
Победитель выборов отметил, что в курсе тех расследований, которые проводят в отношении действий Трампа на посту президента на уровне нескольких штатов. Однако, по мнению Байдена, сейчас в стране есть гораздо более важные задачи.
Что известно о результатах выборов в США?Джо Байден на выборах президента США набрал рекордное количество голосов – 80 миллионов. Таким образом, демократ может рассчитывать на 306 голосов выборщиков, когда у Трампа – лишь 232.
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