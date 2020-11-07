Байден не собирается объявлять себя победителем на выборах: но говорит, что победа – близко
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что ему все же удастся получить большинство голосов на выборах. Правда, пока он не готов объявить себя победителем.
Новое заявление Байдена о выборах президента США
Как заметил демократ во время обращения к избирателям, у его команды еще нет окончательных итогов выборов, но цифры говорят, что победа – близко. Трансляцию своей речи Байден транслировал в твиттере.
К теме Выборы президента США: Байден выиграл еще один ключевой штат
Мы собираемся выиграть эту гонку. Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня. 24 часа назад мы отставали в Джорджии (16 голосов выборщиков), теперь мы – впереди, и мы собираемся победить в этом штате. Также мы отставали в Пенсильвании (20 голосов), и мы собираемся выиграть здесь,
– подчеркнул Байден.
По его словам, он побеждает в Аризоне, а преимущество в Неваде выросло фактически вдвое.
"Мы собираемся набрать более 300 голосов выборщиков. Поддержка людей позволит нам выиграть эту гонку с явным отрывом", – констатировал политик.
Заметим, что для победы Байдену необходимо лишь 270 голосов.
Смотрите видео речи Байдена о победе на выборах президента США
Обратите внимание Трамп хочет начать второй срок досрочно, без победы на выборах, – СМИ
Выборы президента США 2020: что стоит знать
- 3 ноября в США стартовали 59 президентские выборы. Всего на выборах было 11 кандидатов, но основная борьба идет между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
- Ранее между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов.
- Во время избирательной кампании Байден обвинял Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждал, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- Уже после первых результатов голосования Байден заявлял, что его победа неизбежна. Зато Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов.
Поделиться новостью