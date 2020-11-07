Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что ему все же удастся получить большинство голосов на выборах. Правда, пока он не готов объявить себя победителем.

Новое заявление Байдена о выборах президента США

Как заметил демократ во время обращения к избирателям, у его команды еще нет окончательных итогов выборов, но цифры говорят, что победа – близко. Трансляцию своей речи Байден транслировал в твиттере.

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Мы собираемся выиграть эту гонку. Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня. 24 часа назад мы отставали в Джорджии (16 голосов выборщиков), теперь мы – впереди, и мы собираемся победить в этом штате. Также мы отставали в Пенсильвании (20 голосов), и мы собираемся выиграть здесь,

– подчеркнул Байден.

По его словам, он побеждает в Аризоне, а преимущество в Неваде выросло фактически вдвое.

"Мы собираемся набрать более 300 голосов выборщиков. Поддержка людей позволит нам выиграть эту гонку с явным отрывом", – констатировал политик.

Заметим, что для победы Байдену необходимо лишь 270 голосов.

Смотрите видео речи Байдена о победе на выборах президента США

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

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