Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на выборах. А Путин до сих пор молчит. Победа Байдена не несет для российских властей ничего хорошего. Причем даже не ставится вопрос об отмене уже введенных санкций – большинство ограничений оформлены в виде законов.

Вопрос в другом – как будет усиливаться санкции Вашингтона против Москвы. Об этом – читайте в новом выпуске блога "Грани правды" на 24 канале.

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Байден vs Путин

В 2011 году Байден на встрече с Путиным сказал, что посмотрел российскому президенту в глаза, но не увидел там души. В ответ Путин произнес "мы понимаем друг друга". И спустя 10 лет отношения двух президентов рискуют оказаться самыми холодными за всю историю контактов между Россией и США.

Внешнеполитические приоритеты Байдена часто сравнивают с подходами Обамы, но это не совсем верно. В отличие от Обамы, Байден видел холодную войну своими глазами, а не читал о ней в книгах. Он стал сенатором в 1972 году, а впервые посетил Москву в 1979 году.

Для Байдена нынешнее противостояние с Кремлем это постскриптум к холодной войне, который, как и саму войну, США должны выиграть. Да, основным конкурентом Америки Байден называет Китай. Но именно Россию он называет главной угрозой.

В своей программной статье в издании Foreign Affairs, которая вышла в апреле 2020 года, Байден говорит, что Россия находится в глубоком упадке, полностью зависит от цен на нефть и не способна конкурировать с западом.

Джо Байден / Фото Brendan McDermid

Москва пытается ослабить Запад

Он пишет, что Москва пытается ослабить Запад изнутри, подорвать единство НАТО, Евросоюза и либеральный миропорядок в целом. Россия для него это агрессивная, реваншистская сила, которая пытается противостоять США и активно сближается с Китаем.

Причем главной проблемой России Байден считает то, что власть в ней досталась коррумпированным выходцам из спецслужб. Он писал, что нужно заставлять платить Москву за нарушение международного права и активнее поддерживать российское гражданское общество.

Противостояние между США и Россией новый американский президент будет трактовать не как конфликт между двумя странами, а как конфликт между проворовавшимся российским режимом и российским народом. Не случайно, после его победы в Москве срочно приняли закон, ограничивающий иностранное финансирование российских некоммерческих организаций.

Санкции

Вдобавок, при Байдене Вашингтон вероятно будет активнее присутствовать на постсоветском пространстве. Сам новоизбранный американский президент при Обаме курировал Украину, а в последние месяцы активно критиковал Москву за поддержку Лукашенко и действия в Нагорном Карабахе. Поэтому Кремль не сможет рассчитывать на то, что его действия в соседних странах останутся без внимания.

Владимир Путин / Фото uazmi.org

В вопросе санкций Байден за свою долгую карьеру тоже повидал многое: и поправку Джексона – Вэника, и санкционную войну с Ираном, и поэтапную отмену санкций против Китая, и сначала отмену санкций против России, а затем их возврат. Поэтому он не с чужих слов знает о том, как применять этот механизм. Тем более, что Вашингтону еще предстоит определяться по поводу санкций из-за отравления Алексея Навального.

С одной стороны, Европа, почувствовав, что она снова не одна, а вместе с Вашингтоном – не будет вынуждена так активно договариваться с Москвой. А с другой – администрация Байдена, договариваясь с Китаем, будет стараться разрушить квазиальянс Москвы с Пекином. Тот самый, на который Кремль возлагал большие надежды.

Москва понимает все риски

Москва отлично понимает риски, которые несет для нее президентство Джо Байдена, и активно настраивает против США общественное мнение. Согласно сентябрьскому опросу Левада-центра, 70% россиян считают врагом своей страны именно США. 14% называют Украину. 10% – Великобританию и еще по 7% – Евросоюз и Польшу.

В российских СМИ традиционно подают победителя американских выборов как эдакого немощного старика, который будет лишь номинальным главой государства. Но реальный Джо Байден далек от этого образа.

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По сути, речь идет о профессионале с огромным внешнеполитическим опытом и готовностью к жестким шагам. А потому его президентство не сулит Москве никаких легких сценариев. И не оставляет поводов радоваться поражению Дональда Трампа.

Кстати, президентский срок Джо Байдена истекает тогда же, когда и нынешний срок Путина, – в 2024 году. И кто знает, в каком состоянии будут обе страны в тот момент, когда им придет время проводить президентские выборы. Это будут интересные 4 года.