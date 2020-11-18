Новоизбранный президент США Джозеф Байден нашел должности для своих ближайших помощников по избирательной кампании. Ранее главой аппарата Белого дома демократ назначил своего советника Рона Клейна.

Байден назначает людей из своего избирательного штаба

О новых назначениях говорится у заявлении, обнародованном помощниками Байдена. Так, заместительницей руководителя аппарата сотрудников Белого дома стала менеджер кампании Джен О'Мэлли Диллон.

К теме Байден уже назначил руководителя аппарата Белого дома, хотя Трамп не собирается оттуда уходить

Коротко о других назначениях в Белом доме:

Главный политический стратег в штабе Майк Донилон-старший советник президента.

Помощники Байдена из кампании Стив Ричетти и Дана Римус – советники.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Луизиана Седрик Ричмонд-старший советник президента, руководитель связей с общественностью и СМИ.

Джули Родригес – руководитель вопросов межведомственного взаимодействия.

Я горжусь возможностью объявить дополнительных членов моей команды, которые смогут помочь нам построить лучшее будущее. Перед Америкой – большие вызовы, а они приносят разные точки перспективы и общую преданность решению этих вызовов,

– сказал Байден.

Отметим, что инаугурация Джо Байдена, вероятнее всего, состоится 20 января 2021 года. Действующий президент страны Дональд Трамп, однако, продолжает настаивать, что во время выборов произошли масштабные фальсификации и оспаривает победу конкурента в судах.