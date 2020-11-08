О победе в выборах президента США демократа Джо Байдена согласились большинство СМИ, хотя официальные результаты будут позже. Пока Трамп не верит в свое поражение и заявляет о фальсификациях, Байден выступил с заявлением о победе перед американцами.

77-летний Джозеф Байден, скорее всего, с января 2021 года будет руководить Соединенными Штатами Америки. О его победе говорят предварительные подсчеты голосов в стране. 8 ноября почти в 4 ночи по Киеву (вечер 7 ноября в США) Байден публично выступил перед американцами в Уилмингтоне, штат Делавэр.

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Вместе с Джозефом Байденом (советуем прочитать его биографию по этой ссылке ) на мероприятии присутствовали жена политика Джилл Байден ( что о ней известно – читайте здесь ), а также вице-президент (если Байдена таки объявят победителем) Камала Харрис ( ее биографию также подготовил 24 канал ) с мужем.

Именно Харрис выступила первой.

Она поблагодарила людей за поддержку, за то, что заставили всех услышать свои голоса, а также заявила: "Это вы – создатели новой страны". Байдена она назвала "целителем и объединителем" Америки, еще и с невероятной первой леди. Вместе с этим Харрис анонсировала начало этапа очень тяжелой работы для всех.

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Чуть ли не в первом предложении Байден заявил о чистой и убедительной победе.

Далее Байден поблагодарил всех, кто участвовал в его победе: от семьи до каждого американца. "Я обязан, обязан, обязан каждому из вас", – сказал политик.

Оппонентов он призвал не воспринимать как врагов, ведь они тоже американцы. Тем более, что сейчас – время исцелять Америку. Исцелять от угроз коронавируса, экономических проблем, системного расизма и тому подобного.

Я тяжело работал для всех, кто не голосовал за меня, и для всех, кто голосовал. Америка – это история о возможностях, и мы должны сделать эти возможности равными для всех, невзирая на расу, веру и любое другое отличие. Мы это сможем!

– заявил Байден.

"Нет ничего такого, чего Америка не смогла бы сделать. Бог благословил Америку! Спасибо", – такими словами наиболее вероятный 46-й президент США завершил свою речь.



Байден заявив об убедительной победе / Скриншот

Выступление Джозефа Байдена 7 ноября: видео CNBC



Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала