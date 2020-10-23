Во время дебатов кандидат в президенты Джо Байден сказал, что действующий американский лидер не может оставаться дальше в должности. Все – из-за большого количества смертельных случаев COVID-19 в США.

Во время обсуждения темы пандемии Трамп признал, что несет ответственность за ситуацию с коронавирусом в США. Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом Джозефом Байденом, передает 24 канал.

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Я беру на себя полную ответственность. Это не моя вина, что он (коронавирус – 24 канал) пришел сюда, это – вина Китая. И это также не вина Джо, это вина Китая,

– отметил он.

В ответ на это Байден выразил мнение, что его соперник не достоин занимать пост главы государства после такого большого количества смертей среди американцев после заражения коронавирусом.

"Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за такое большое количество смертей, не должен оставаться президентом США", – подытожил он.

Что известно о коронавирусе в США?

США остаются лидером среди стран, где COVID-19 заразились больше всего человек. Так, там по состоянию на 23 октября обнаружили 8 661 651 случай коронавируса, от осложнений, вызванных им, умер 228 381 американец, выздоровели уже более 5 миллионов человек.

Обратите внимание! 22 октября состоялся 2 раунд президентских дебатов. Кандидат от демократов Джозеф Байден и его соперник, действующий президент-республиканец Дональд Трамп разговаривали на 6 очерченных ранее тем. Эти дебаты прошли несколько спокойнее, чем предыдущие.

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