Избранный президент США Джо Байден назвал позором отказ действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах. В то же время Байден не намерен судиться Трампом касательно перехода власти.

"Позор Трампу": подробнее о заявлении Байдена

Политик подчеркнул, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах – это позор. По его мнению, в конце концов все же должен произойти переход власти, сообщает CNN.

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Я думаю, что в конце концов все это решится до 20 января (день вступления нового президента в должность – 24 канал). Я надеюсь и ожидаю, что американский народ действительно знает и понимает, что произошел переходный период,

– сказал Байден.

Комментируя слова республиканцев, которіе не признают его победу, Байден заявил: "Будут. Будут".

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Политик добавил, что "не видит необходимости в судебных разбирательствах".

Думаю, у вас есть доступ к этому судебному процессу – он идет полным ходом. Трамп принимает меры. И пока нет никаких доказательств утверждений президента или госсекретаря США Майка Помпео о том, что на выборах были нарушения,

– подчеркнул Байден.

Он отметил, что продолжит работать по плану независимо от заявлений Трампа в его сторону. По его словам, сейчас Трамп – единственный президент страны, но пробудет на этом посту до 20 января.

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Выборы президента США 2020: что следует знать

3 ноября в США стартовали 59 президентские выборы. Всего на выборах было 11 кандидатов, но основная борьба идет между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

и Джозефом Байденом. Ранее между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов.

Во время избирательной кампании Байден обвинял Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждал, что сын Байдена причастен к коррупционной схемы в украинской энергетике.

Уже после первых результатов голосования Байден заявил, что его победа – неминуема. В то же время Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов.

Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала