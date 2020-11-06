Кандидат от демократов Джо Байден побеждает действующего президента и представителя республиканцев Дональда Трампа в Джорджии. Таким образом его победа на выборах США почти гарантирована.

После обработки около 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов, сообщает foxnews.

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Почему Джорджия является ключевым штатом

Джорджия – один из ключевых штатов. Этот штат предоставляет 16 голосов в коллегии выборщиков. Как пишет "Европейская правда", в штате было трудно спрогнозировать имя победителя. В течение 2 суток в штате лидировал Трамп. Однако тогда еще не учли голоса, которые присылали по почте. Поскольку почтовое голосование популярнее среди избирателей Байдена, кандидат от демократов вырвался вперед.

Сейчас должны посчитать еще более 10 тысяч бюллетеней, поступивших по почте. Преимущественно бюллетени отправлены из Атланты, где Байден имеет огромное преимущество. Прогнозируют, что до завершения подсчета разрыв между кандидатами увеличится до нескольких тысяч голосов.

К слову, преимущество в Джорджии гарантирует победу на выборах Байдена, даже если в любом другом ключевом штате лидировать будет Трамп.

Заметим, пока у Байдена 264 голоса, у Трампа – 214. Для победы достаточно набрать 270.

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