Новоизбранный президент США Джо Байден впервые после выборов провел личную встречу с лидерами демократов в Конгрессе США. Кроме того, президент уже определился с кандидатом на должность госсекретаря – им может стать Тони Блинкен.

Встреча политиков состоялась в городе Уилмингтон штата Делавэр. Большая часть разговора прошла за закрытыми дверями. Об этом сообщает CNN.

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Детали встречи Байдена и законодателей

В частности, Байден встретился со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.

Новоизбранный президент заявил, что в дальнейшем будет рад проводить встречи с законодателями в Овальном кабинете Белого дома.

Мой дом – ваш дом,

– сказал Байден.

Байден определился с будущим госсекретарем

Должность государственного секретаря США может занять давний союзник Байдена Тони Блинкен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Hill.

Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации Обамы подтвердило, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на этот пост,

– утверждает издание.

Обратите внимание! Потенциальными кандидатами на должность госсекретаря в США считали сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя госсекретаря и посла в России Уильяма Бернса, а также экс-советницу президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

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