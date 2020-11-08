Джозеф Байден решительно настроен приступить к работе в должности нового главы Белого Дома после инаугурации 20 января 2021 года. По информации СМИ, демократ хочет отменить указы своего предшественника, в частности, касаемо ВОЗ и Парижского соглашения по климату.

Байден вернет США в ВОЗ

Байден хочет вернуть США в Парижское соглашение по климату. Об этом утверждает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Также новый президент США отменит решение Трампа о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Именно с ВОЗ в республиканца был конфликт из-за пандемии коронавируса. Поэтому Трамп и прекратил финансирование организации.

Могут отменить и закон о запрете на иммиграцию

Отменят и закон о запрете на иммиграцию для большинства мусульманских стран. Людям, которые попали в США в детстве, однако были ввезены нелегально, позволят остаться на территории страны.

В издании говорят, что над такими первоочередными решениями работали месяцами советники Байдена – чтобы максимально реализовать его предвыборные обещания.

Важно! Джо Байден уже получил достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на выборах президента США. Победителя уже поздравили ряд мировых лидеров. Однако Трамп говорит, что не намерен сдаваться и заявляет о фальсификациях и намерении отстаивать свои якобы настоящие результаты в суде.

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