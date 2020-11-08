Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации, – СМИ
Джозеф Байден решительно настроен приступить к работе в должности нового главы Белого Дома после инаугурации 20 января 2021 года. По информации СМИ, демократ хочет отменить указы своего предшественника, в частности, касаемо ВОЗ и Парижского соглашения по климату.
Байден вернет США в ВОЗ
Байден хочет вернуть США в Парижское соглашение по климату. Об этом утверждает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
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Также новый президент США отменит решение Трампа о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Именно с ВОЗ в республиканца был конфликт из-за пандемии коронавируса. Поэтому Трамп и прекратил финансирование организации.
Могут отменить и закон о запрете на иммиграцию
Отменят и закон о запрете на иммиграцию для большинства мусульманских стран. Людям, которые попали в США в детстве, однако были ввезены нелегально, позволят остаться на территории страны.
В издании говорят, что над такими первоочередными решениями работали месяцами советники Байдена – чтобы максимально реализовать его предвыборные обещания.
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