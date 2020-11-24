На выборах президента США в Пенсильвании победил демократ Джо Байден. Официальные результаты выборов в этом штате утвердили 24 ноября.

Об окончательных результатах президентских выборов в Пенсильвании в твиттере сообщил губернатор штата Том Вулф.

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По его словам, 24 ноября государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов президента и вице-президента США.

В соответствии с требованиями федерального закона, я подписал свидетельство об установлении (Победы – 24 канал) Джо Байдена и Камалы Гаррис,

– отметил Вулф.

Он также поблагодарил сотрудников избирательных комиссий. "Люди, которые работают на выборах, подвергались постоянным нападениям, и они действовали прекрасно и достойно", – добавил губернатор.

Напомним, ранее Мичиган официально объявил Байдена победителем на президентских выборах. Он обошел действующего президента Дональда Трампа более чем на 150 тысяч голосов.

Обратите внимание! Накануне Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению общих служб "делать, что нужно" по первичным протоколам передачи власти между президентами США. Однако свое поражение на выборах он до сих пор не признает.