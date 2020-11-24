Байден победил в Пенсильвании: официальные результаты голосования утвердили
На выборах президента США в Пенсильвании победил демократ Джо Байден. Официальные результаты выборов в этом штате утвердили 24 ноября.
Об окончательных результатах президентских выборов в Пенсильвании в твиттере сообщил губернатор штата Том Вулф.
Читайте также Байден представил кандидатов на ключевые должности в администрации: кто в его команде
По его словам, 24 ноября государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов президента и вице-президента США.
В соответствии с требованиями федерального закона, я подписал свидетельство об установлении (Победы – 24 канал) Джо Байдена и Камалы Гаррис,
– отметил Вулф.
Он также поблагодарил сотрудников избирательных комиссий. "Люди, которые работают на выборах, подвергались постоянным нападениям, и они действовали прекрасно и достойно", – добавил губернатор.
Напомним, ранее Мичиган официально объявил Байдена победителем на президентских выборах. Он обошел действующего президента Дональда Трампа более чем на 150 тысяч голосов.
Поделиться новостью