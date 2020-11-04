Джо Байден получил больше всего голосов за всю историю выборов президента США
Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден получил 69 759 833 голосов избирателей. Он обошел даже бывшего американского лидера Барака Обаму, за которого в 2008 году проголосовало рекордное количество людей – 69,4 миллиона.
Несмотря на то, что подсчет голосов в США еще продолжается, Байден уже успел обойти всех предыдущих американских президентов. Об этом сообщает The Guardian.
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Байден набрал больше всего голосов за всю историю
Количество голосов за Байдена на 3,9 миллиона превышает то, которое в 2016 году получила Хиллари Клинтон. Тогда кандидатку в президенты США поддержали почти на 3 миллиона больше избирателей, чем Дональда Трампа. Однако тот выиграл по результатам голосования коллегии выборщиков, получив 304 голоса против 227.
Действующий президент США Трамп на выборах в 2020 году тоже получил больше голосов, чем в 2016. Кроме того, сейчас у него большая поддержка, чем у Обамы в 2008 году и Клинтон в 2016.
Выборы в США: главное
- 3 ноября американцы избирали президента государства.
- По результатам от коллегий избирателей, в 42 штатах и округе Колумбия, лидирует кандидат от демократов Байден.
- В Вирджинии Байдену случайно посчитали 100 тысяч лишних голосов. Ошибку исправили в течение 10-15 минут.
- Явка на выборах стала рекордной за последние 120 лет – участие в голосовании приняли 66,9% избирателей.
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