Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден получил 69 759 833 голосов избирателей. Он обошел даже бывшего американского лидера Барака Обаму, за которого в 2008 году проголосовало рекордное количество людей – 69,4 миллиона.

Несмотря на то, что подсчет голосов в США еще продолжается, Байден уже успел обойти всех предыдущих американских президентов. Об этом сообщает The Guardian.

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Байден набрал больше всего голосов за всю историю

Количество голосов за Байдена на 3,9 миллиона превышает то, которое в 2016 году получила Хиллари Клинтон. Тогда кандидатку в президенты США поддержали почти на 3 миллиона больше избирателей, чем Дональда Трампа. Однако тот выиграл по результатам голосования коллегии выборщиков, получив 304 голоса против 227.

Действующий президент США Трамп на выборах в 2020 году тоже получил больше голосов, чем в 2016. Кроме того, сейчас у него большая поддержка, чем у Обамы в 2008 году и Клинтон в 2016.

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