Кандидат-рекордсмен: Байден получил больше всего голосов избирателей в истории
Демократ Джозеф Байден впервые в истории США получил 80 миллионов голосов избирателей. Результат его конкурента – действующего главы Белого дома Дональда Трампа – на 6 миллионов голосов меньше.
Байден получил более 80 миллионов голосов
Байден в итоге может рассчитывать на 306 голосов выборщиков. У Трампа – лишь 232. Об этом информирует CNN.
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- За Байдена подтвердили 80 миллионов 11 тысяч голосов.
- За Трампа – 73 миллиона 800 тысяч.
Госдеп начал процесс передачи власти в стране
Отметим, что Госдепартамент США уже начал процесс передачи власти в стране команде Байдена. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
Также, информируют СМИ, победителя выборов допустили к докладам американской внешней разведки.
Кому принадлежит предыдущий рекорд?Ранее больше всего голосов, как победитель выборов в США, получил Барак Обама. Он набрал 69,4 миллиона голосов в 2008 году.
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