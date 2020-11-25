Демократ Джозеф Байден впервые в истории США получил 80 миллионов голосов избирателей. Результат его конкурента – действующего главы Белого дома Дональда Трампа – на 6 миллионов голосов меньше.

Байден получил более 80 миллионов голосов

Байден в итоге может рассчитывать на 306 голосов выборщиков. У Трампа – лишь 232. Об этом информирует CNN.

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За Байдена подтвердили 80 миллионов 11 тысяч голосов.

За Трампа – 73 миллиона 800 тысяч.

​Госдеп начал процесс передачи власти в стране

Отметим, что Госдепартамент США уже начал процесс передачи власти в стране команде Байдена. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Также, информируют СМИ, победителя выборов допустили к докладам американской внешней разведки.

Это интересно! 24 ноября победу Байдена подтвердили в Неваде и Пенсильвании. Именно Неваду Трамп называл среди штатов, где могли быть фальсификации. В команде Трампа были убеждены, что здесь массово голосовали избиратели, которые больше в штате не проживают.