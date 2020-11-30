Джо Байден играл с одной из своих собак и поранился. Врачи немедленно забрали его в больницу – проверить, есть ли переломы. Компьютерная томография показала трещины в двух костях правой лодыжки.

Джозеф Байден обратиться к врачам, потому что травмировался во время игры с одной из своих собак. "В целях большой осторожности" избранному президенту США сделали компьютерную томографию ноги, пишет Axios .

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Личный врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что серьезных переломов у политика нет. Однако есть трещины – в латеральной и промежуточной клиновидных костях стопы. Это означает, что Байден будет вынужден носить голеностопный ортез несколько недель.

Американские СМИ много писали об этой ситуации, и также Трамп написал в твиттере: "Выздоравливай скорее". А все потому, что Джо Байдену – 78 лет, он будет самым старым президентом США за всю историю страны. Поэтому любые новости о его здоровье вызывают в обществе заметный резонанс.

К слову, в семье Байденов – 2 немецкие овчарки, Чемп и Мейджор. Байден, скорее всего, возобновит традицию иметь в Белом доме домашнего любимца. Президент Трамп животных не держал, а такого в США не было более 100 лет.

Обратите внимание: пока что у Байдена статус избранного президента. Официально победителем выборов будет тот кандидат, за которого 14 декабря проголосуют выборщики. Инаугурация нового главы Белого дома произойдет 20 января 2021 года.