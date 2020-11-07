Победивший на выборах президента США Джо Байден планирует объявить о создании своей рабочей группы по коронавирусу в понедельник, 9 ноября. Группа будет состоять из 12 человек.

В рабочей группе Байдена по коронавирусу будет 3 сопредседателя. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

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Кто войдет в рабочую группу Байдена по коронавирусу

Рабочую группу возглавят:

бывший генеральный хирург Вивек Мурти,

бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер,

доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

Что известно о победе Байдена на выборах

По результатам от коллегий выборщиков в 44 штатах и ​​округе Колумбия, демократ Джозеф Байден максимально близок к победе. Не дождавшись официальных результатов, американские СМИ уже заявили о победе Байдена с результатом в 273 голоса (по другим данным 290 голосов). Относительно соперника Дональда Трампа, то он набрал от 213 до 214 голосов выборщиков.



Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала