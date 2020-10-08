Кандидат в президенты США Джозеф Байден пошутил над вице-президентом Майком Пенсой. Последнему во время дебатов на голову села муха. Байден же не замедлил с мухобойкой.

Байден-тролль

Поэтому Джо Байден опубликовал в своем профиле в твиттере фото, на котором он улыбается, а в руках держит мухобойку.

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Очевидно, это был ответ на курьезный момент на дебатах.

"Внесите 5 долларов, чтобы помочь этой кампании взлететь", – говорится в подписи фото с Байденом.

В посте также есть ссылка на страницу для сбора средств для предвыборной кампании кандидата в президенты.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

В чем шутка?

На английском эта фраза в посте выглядит как "Pitch in $5 to help this campaign fly". Каламбур заключается в том, что слово fly переводится и как "взлететь", и как "муха".

Что предшествовало?

Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США случился интересный момент с Майком Пенсом. Ему на голову села муха и не думала никуда бежать, пока он продолжал говорить. На его светлых волосах ее трудно было не заметить.

A fly landed on Mike Pence. https://t.co/yxPNTWne1i pic.twitter.com/E5QLqRoYbf — The New York Times (@nytimes) October 8, 2020

Интересно, что с целых дебатов – случай с мухой обсуждали больше всего. Шутки разлетелись сетью, а муха стала популярной, ведь у нее уже есть свой аккаунт в твиттере.