Байден потроллил вице-президента США: хотел отогнать муху на голове
Кандидат в президенты США Джозеф Байден пошутил над вице-президентом Майком Пенсой. Последнему во время дебатов на голову села муха. Байден же не замедлил с мухобойкой.
Байден-тролль
Поэтому Джо Байден опубликовал в своем профиле в твиттере фото, на котором он улыбается, а в руках держит мухобойку.
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Очевидно, это был ответ на курьезный момент на дебатах.
"Внесите 5 долларов, чтобы помочь этой кампании взлететь", – говорится в подписи фото с Байденом.
В посте также есть ссылка на страницу для сбора средств для предвыборной кампании кандидата в президенты.
В чем шутка?
На английском эта фраза в посте выглядит как "Pitch in $5 to help this campaign fly". Каламбур заключается в том, что слово fly переводится и как "взлететь", и как "муха".
Что предшествовало?
Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США случился интересный момент с Майком Пенсом. Ему на голову села муха и не думала никуда бежать, пока он продолжал говорить. На его светлых волосах ее трудно было не заметить.
Интересно, что с целых дебатов – случай с мухой обсуждали больше всего. Шутки разлетелись сетью, а муха стала популярной, ведь у нее уже есть свой аккаунт в твиттере.