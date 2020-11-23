Байден представил кандидатов на ключевые должности в администрации: кто в его команде
Джо Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации. В частности, госсекретарем США станет Энтони Блинкен.
Новоизбранный президент Соединенных Штатов уже назвал кандидатов на должности в его администрации. Об этом сообщает пресс-служба штаба Джо Байдена.
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Государственным секретарем США станет Энтони Блинкен.
Кто еще будет в команде Байдена
- секретарем национальной безопасности будет Алехандро Майоркас;
- директором национальной разведки назначат Аврил Гейнс;
- постоянным представителем США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд;
- советником по безопасности назначат демократа Джейка Салливана;
- бывший госсекретарь США Джон Керри при Байдене будет заниматься вопросами климата.
При администрации Байдена – Харрис национальную безопасность и внешнюю политику Америки будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство дома,
– добавили в штабе Байдена.
К слову, Байден планирует объявить ключевых министров в новой администрации в течение этой недели, среди которых и министра финансов.
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