Избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил об основных назначениях в его администрации. Он лично представил кандидатов на ряд должностей.

Он отметил, что это команда, которая обеспечит безопасность стране и народу. Об этом сообщили на сайте CNN.

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Кто стал кандидатами

Байден подтвердил, что планирует назначить главой Госдепартамента бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в первый же день работы его администрации.

Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации,

– отметил Байден.

Отметим! На президентских выборах в США победил демократ Джо Байден. Он получил 306 голосов избирателей при 270 необходимых. У Дональда Трампа – 232 голоса.

Также он официально объявил других кандидатов:

Алехандро Майоркас – министр внутренней безопасности;

Джон Керри – специальный посланник президента по вопросам климата;

Джейк Салливан-– советник по нацбезопасности президента США;

Эврил Хейнс – директор Национальной разведки;

Линда Томас-Гринфилд – постпред США при ООН.

Почему Трамп до сих пор борется с Байденом – читайте по ссылке.