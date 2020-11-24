Байден лично представил кандидатов на основные должности в администрации: кто они
Избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил об основных назначениях в его администрации. Он лично представил кандидатов на ряд должностей.
Он отметил, что это команда, которая обеспечит безопасность стране и народу. Об этом сообщили на сайте CNN.
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Кто стал кандидатами
Байден подтвердил, что планирует назначить главой Госдепартамента бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в первый же день работы его администрации.
Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации,
– отметил Байден.
Также он официально объявил других кандидатов:
- Алехандро Майоркас – министр внутренней безопасности;
- Джон Керри – специальный посланник президента по вопросам климата;
- Джейк Салливан-– советник по нацбезопасности президента США;
- Эврил Хейнс – директор Национальной разведки;
- Линда Томас-Гринфилд – постпред США при ООН.
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