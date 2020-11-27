Байден пригласил на свою инаугурацию Тихановскую
Новоизбранный президент США Джо Байден пригласил на свою инаугурацию 20 января 2021 года лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Кроме того, политики уже планируют встречу.
Пока неизвестно, когда именно и в каком формате состоится встреча Байдена и белорусской оппозиционерки. Об этом Тихановская рассказала в эфире телеканала "Белсат".
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Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу. У нас в ближайших планах Великобритания и Норвегия. Также будем двигаться сейчас на восточные страны,
– сказала Тихановская.
Байден о событиях в Беларуси
Во время избирательной кампании демократ Байден критиковал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за репрессий против белорусов. Кроме того, политик упрекал действующего американского лидера Дональда Трампа в недостаточно жесткой реакции на события в Беларуси.
Байден отмечал, что в случае победы на президентских выборах он расширит санкции против Лукашенко и его окружения. Кроме того, демократ обещал, что совместно с Европейским союзом будет нарабатывать план помощи белорусской экономике после падения режима Лукашенко.
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