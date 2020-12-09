Команда Джо Байдена планирует полностью пересмотреть и проанализировать санкции, которые были введены при президентстве Дональда Трампа. Однако, скорее всего, строгие ограничения оставят.

Санкционные политика Трампа

Администрация Трампа вводила санкции с рекордно высокими темпами. Об этом заявил Адам Смит, бывший старший советник подразделения санкций Министерства финансов, сообщает Bloomberg.

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В частности, представили ряд мер, направленных на компании, частных лиц и даже нефтяные танкеры, которые были связаны с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией.

Они использовали эти инструменты, тарифы и контроль экспорта как удары, направленные на таких игроков, как Китай и другие,

– отметил Смит.

По его словам, Трамп игнорировал предупреждения о том, что экономика Китая слишком большая и слишком тесно связана с американской. Он неоднократно накладывал санкции без помощи европейских партнеров на китайских чиновников и фирмы.

Кроме того, президент США угрожал наказать Германию за газопровод "Северный поток-2".

"Мы никогда не видели, чтобы администрация настолько креативно использовала эти разнообразные инструменты и так скоординировано", – подчеркнул Смит. И добавил, что Трамп сделал санкции центральным инструментом внешней политики США.

Изменится ли ситуация при Байдене

Однако эксперты и наблюдатели утверждают, что Байден, вероятно, продолжит такой подход ведения дел за пределами страны, несмотря на желание отмежеваться от политики своего предшественника.

Сами кандидаты Байдена на должности топ-чиновников четко дают понять, что экономические ограничения для стран продолжат оставаться важным инструментом.

Обратите внимание! Недавно США объявили об отмене сразу 5 программ культурных обменов с Китаем. В Вашингтоне убеждены, что Пекин использует эти программы как инструменты пропаганды.