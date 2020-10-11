Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что проигрывает на выборах только в одном случае. Отметим, он является главным оппонентом действующего главы США Дональда Трампа.

Что может привести к поражению Байдена

По мнению Байдена, причиной его поражения на выборах может стать мошенничество. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть – это мошенничество на избирательных участках,

– подчеркнул Байден.

Голосование по почте

Ранее демократ заявлял, что кандидат от республиканцев Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте мошенничеством. Такой формат голосования ввели из-за пандемии коронавируса в мире.

В то же время Байден подчеркнул, что примет любые результаты голосования: "Я собираюсь принять результат этих выборов, и точка".

Трамп неоднократно предупреждал о возможности мошеннического подсчета результатов голосования по почте. Американский президент выступает против такого формата выборов.

Обратите внимание! Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Ранее действующий президент Трамп уклонился от ответа на вопрос, передаст ли он мирно власть в случае поражения.



Рейтинги кандидатов на президентских выборах в США / Инфографика 24 канала