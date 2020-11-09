Дональд Трамп оставляет своему оппоненту Джо Байдену расколотое общество, эпидемию COVID-19, экономический спад, масштабные антирасистские митинги по всей стране. Байден обещает взяться прежде всего за решение этих вопросов, поэтому внешнеполитические проблемы, в том числе и конфликт на украинском Донбассе, отойдут на второй план.

Именно поэтому не стоит возлагать большие надежды на помощь США. Такое мнение высказали эксперты, сообщает 24 канал.

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"Можно сказать, что за администрацией Байдена сохранится определенный аспект внешней политики Трампа, то есть они будут концентрироваться только на критических для себя внешнеполитических направлениях и все", – заверил эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Эксперты предупредили, что не стоит переоценивать роль Соединенных Штатов в решении украинских проблем.

Украина переживает определенную иллюзию по поводу Байдена. Иллюзия связана с тем, что он неоднократно был в Украине как вице-президент. Говорить о том, что он все бросит и будет помогать Украине, для этого меньше всего оснований,

– сказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

Украине важно поддерживать стратегическое партнерство с США, ведь она нуждается в помощи Вашингтона в войне с Россией и в блокировании строительства "Северного потока-2". Однако не нужно ограничивать сотрудничество с США только этими сферами. По словам экспертов, украинская власть должна действовать активнее, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

"Для Украины одна из задач – это вывести отношения с Соединенными Штатами на деловые. Для этого нужно со стороны Украины больше сделать домашнее задание, так сказать: и сформулировать нормальную инвестиционную политику, и оформить нашу энергетическую повестку дня", – отметил Куса.

Джо Байден всегда заявлял, что поддерживает Украину, но конкретные шаги реализации этой поддержки будут оформлять группы экспертов, которые работают в различных институтах Соединенных Штатов. И в принятии своих решений они будут принимать во внимание, в частности, и действия украинской власти.

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