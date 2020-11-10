Команда переходного периода Джо Байдена требует от Управления общих служб США (GSA) официального подтверждения победы кандидата от демократов. Они обещают прибегнуть к "юридическим мерам", если ведомство и в дальнейшем будет затягивать с объявлением победителя.

"Рассматривается целый ряд рычагов, и все варианты, безусловно, доступны", – подчеркнул представитель переходного правительства Байдена. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что делает команда переходного периода Байдена

Представители демократа обратились к GSA с требованием как можно быстрее объявить победу Байдена, иначе они будут вынуждены обратиться в суд.

Пресс-служба ведомства в своем заявлении отметила, что оглашение результатов произойдет лишь после полного подсчета всех голосов. Заметим, что GSA возглавляет назначенная Трампом Эмили Мерфи.

Это еще не установлено (победитель выборов – 24 канал). GSA и его глава будут продолжать соблюдать и выполнять все требования закона,

– говорится в сообщении прессекретаря.

Почему Байден ускоряет работу GSA

Команда демократа хочет получить доступ к федеральным финансам, проводить встречи с нынешними чиновниками и изучать недоступные широкой публике данные американской разведки. Это позволит изменить политический вектор новой администрации, который Байден задекларировал во время предвыборной гонки.

Реакция Трампа

Действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. Он обвиняет своего оппонента в мошенничестве и уже начал судебную тяжбу для того, чтобы добиться пересчета голосов в нескольких штатах.

Что известно о результатах выборов президента США

Выборы президента США прошли 3 ноября.

Однако официального представления нового лидера страны до сих пор не состоялось.

Ряд ведущих американских СМИ, руководствуясь имеющимися данными, спрогнозировали победу Байдена. С этим его поздравили многие мировые лидеры.

Пока ведутся последние подсчеты бюллетеней, между двумя кандидатами развернулись баталии.

К слову, ранее победу кандидатов в президенты глава GSA объявляла в течение одних суток, за исключением выборов в 2000 году. Тогда из-за несогласия с результатами состоялись многочисленные перерасчеты и судебные заседания, которые аж на месяц оттянули официальное объявление победителя.



Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала