Главный соперник Дональда Трампа Джо Байден 28 октября досрочно проголосовал на выборах президента США. Представитель Демократической партии сделал это в обществе своей жены Джилл в штате Делавэр.

Байден уже отдал свой голос на выборах президента США

Байден сообщил об этом на своей твиттер-странице. Известно, что до этого вице-президент времен Обамы посетил публичные слушания о здравоохранении.

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Отметим, что главный конкурент Байдена на выборах Дональд Трамп уже также проголосовал досрочно. Сделал он это в субботу, 24 октября, во время визита в штат Флорида.

По словам действующего американского президента голосование было "очень безопасным" и "идеальным".

Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп,

– отметил политик.

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