Байден вслед за Трампом также досрочно проголосовал на выборах президента США
Главный соперник Дональда Трампа Джо Байден 28 октября досрочно проголосовал на выборах президента США. Представитель Демократической партии сделал это в обществе своей жены Джилл в штате Делавэр.
Байден уже отдал свой голос на выборах президента США
Байден сообщил об этом на своей твиттер-странице. Известно, что до этого вице-президент времен Обамы посетил публичные слушания о здравоохранении.
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Отметим, что главный конкурент Байдена на выборах Дональд Трамп уже также проголосовал досрочно. Сделал он это в субботу, 24 октября, во время визита в штат Флорида.
По словам действующего американского президента голосование было "очень безопасным" и "идеальным".
Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп,
– отметил политик.
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Выборы президенты США 2020: главное
- Байдена избрали кандидатом на пост американского президента 18 августа на съезде Демократической партии. За Байдена проголосовали 1995 делегатов. Также его кандидатуру поддерживает 44-й президент Барак Обама.
- Если Байден возглавит США, то вицепрезиденткой станет Камила Гаррис. За ее кандидатуру также проголосовали на вышеупомянутом съезде демократов.
- Главным соперником Байдена на выборах будет действующий американский президент Дональд Трамп. Его избрали кандидатом от республиканцев на съезде партии 24 августа.
- По последним рейтингам, Байден побеждает Трампа – 57% против 41%.
- Основное голосование запланировано на 3 ноября 2020 года. Это 59 президентских выборов в Соединенных Штатах.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.
- В разгар предвыборной кампании COVID-19 заболел Трамп, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
- Между Трампом и Байденом уже состоялось два раунда дебатов. В целом во время избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- Известно, что проголосовать на этих выборах можно и на украинском языке.