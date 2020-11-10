Байден вспомнил о войне на Донбассе в разговоре с Макроном и Джонсоном: детали
Новоизбранный президент США Джо Байден готов участвовать в урегулировании военного конфликта на востоке Украины. Над этим он хочет работать вместе с рядом европейских лидеров.
Штаб Байдена сообщил, что политик обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьером Борисом Джонсоном. Об этом пишет Интерфакс.
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В разговоре с Макроном Байден выразил заинтересованность в урегулировании конфликтов в Украине и Сирии. Кроме этого, он проявил интерес к иранской ядерной программе.
Общаясь с Джонсоном, новоизбранный президент США рассказал о желании "работать по таким темам, как Балканы и Украина".
Джо Байден и Украина: что следует знать
- Когда Барак Обама был у власти в США, он поручил своему вице-президенту Байдену курировать восточноевропейское направление, в том числе и Украину.
- В апреле 2014 году Байден приехал в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Белого Дома новой власти. В июне того же года он посетил инаугурацию Петра Порошенко.
- Уже через год Байден снова прибыл в Киев и выступил с речью в Верховной Раде, чтобы подтолкнуть депутатов к более активным действиям в борьбе с коррупцией.
- После этого визита Порошенко уволил Виктора Шокина с должности генпрокурора. Позже это стало поводом для обвинений со стороны Дональда Трампа в адрес Байдена.
- Во время избирательной гонки в 2020 году Байден пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией. А также оказывать помощь в восстановлении территориальной целостности.
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