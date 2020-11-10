Новоизбранный президент США Джо Байден готов участвовать в урегулировании военного конфликта на востоке Украины. Над этим он хочет работать вместе с рядом европейских лидеров.

Штаб Байдена сообщил, что политик обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьером Борисом Джонсоном. Об этом пишет Интерфакс.

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В разговоре с Макроном Байден выразил заинтересованность в урегулировании конфликтов в Украине и Сирии. Кроме этого, он проявил интерес к иранской ядерной программе.

Общаясь с Джонсоном, новоизбранный президент США рассказал о желании "работать по таким темам, как Балканы и Украина".

Справка. Ряд ведущих американских СМИ сообщили, что Байден получил окончательную победу и станет 46 президентом США. Официально результаты выборов объявят 14 декабря. Трамп уже заявил, что готов их оспаривать.

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