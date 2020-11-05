Выборы в США: Байден заявил о неизбежной победе, Трамп будет подавать иски
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден уверен в победе в штате Невада. Это позволит ему набрать необходимых 270 голосов. Зато представитель республиканцев Дональд Трамп намерен обращаться в суд.
Что говорят в штабе Байдена
Байден считает, что его победа на выборах неизбежна. Об этом заявила менеджер штаба демократа Дженн О'Мэлли.
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По словам О'Мэлли, Байден будет следующим президентом США, ведь лидирует в Неваде с отрывом в 8 тысяч голосов.
В конце дня, когда все голоса будут подсчитаны, мы уверены, что будем впереди в Неваде,
– подчеркнула менеджер.
Что говорит Трамп
Трамп в Твиттере написал, что хочет оспорить результаты выборов во всех штатах, где недавно вырвался вперед Байден. В частности, в Неваде.
Ранее республиканец требовал остановить подсчет голосов из-за вероятных фальсификаций.
Выборы в США: что надо знать
- В США 3 ноября состоялись президентские выборы.
- Подсчет голосов еще продолжается, однако пока лидирует Байден. Он набрал 253 голоса выборщиков, Трамп – 214.
- Заметим, из-за пандемии коронавируса около 100 миллионов американцев проголосовали по почте.
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