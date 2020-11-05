Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден уверен в победе в штате Невада. Это позволит ему набрать необходимых 270 голосов. Зато представитель республиканцев Дональд Трамп намерен обращаться в суд.

Что говорят в штабе Байдена

Байден считает, что его победа на выборах неизбежна. Об этом заявила менеджер штаба демократа Дженн О'Мэлли.

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По словам О'Мэлли, Байден будет следующим президентом США, ведь лидирует в Неваде с отрывом в 8 тысяч голосов.

В конце дня, когда все голоса будут подсчитаны, мы уверены, что будем впереди в Неваде,

– подчеркнула менеджер.

Что говорит Трамп

Трамп в Твиттере написал, что хочет оспорить результаты выборов во всех штатах, где недавно вырвался вперед Байден. В частности, в Неваде.

Ранее республиканец требовал остановить подсчет голосов из-за вероятных фальсификаций.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

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