Избранный президентом США Джо Байден заявил, что преодолеть последствия пандемии коронавируса можно лишь скоординированными действиями. Иначе количество смертей в стране будет расти.

Такое заявление Байден озвучил на мероприятии по экономическим последствиям пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

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Заявление Джо Байдена

Байден заявил, что отказ Трампа сотрудничать с новой администрацией в борьбе с пандемией коронавируса усложнит эпидемиологическую и экономическую ситуацию в США. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос репортера.

Если мы не скоординируемся, еще больше людей может умереть. Если нам придется подождать до 20 января (день вступления нового президента в должность – 24 канал), мы будем отставать на месяц-полтора,

– заявил Байден.

Трамп не слишком хорошо настроен в отношении Байдена

Дональд Трамп до сих пор считает себя победителем на президентских выборах 2020 года и не собирается признавать свое поражение. Об этом он написал в своем твиттере. Также действующий президент заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции США. По словам Трампа, Байден "похитил" у него более миллиона голосов избирателей.

Зато Байден раскритиковал действия Трампа и заявил, что будет придерживаться плана действий, несмотря на все нападения действующего президента.

Примите во внимание! США до сих пор лидируют по количеству случаев заболеваемости COVID-19. Только за прошедшую неделю болезнью заразились около миллиона американцев, а общий показатель заболеваемости превысил отметку в 11 миллионов.