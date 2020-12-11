Байдена и Гаррис признали "Людьми года" по версии Time
Избранному президенту США Джозефу Байдену присвоили звание "Человек года 2020". Также победу с ним разделила его коллега в предвыборной гонке и вице-президент США Камала Гаррис.
Соответствующее звание они получили по версии американского журнала Time. В нем пояснили, за какие именно заслуги отметили Байдена и Гаррис.
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В журнале заверили, что Байден заслуживает получить звание "Человек года", ведь он не просто победил, выборы президента в США – он получил наибольшее количество голосов за всю историю страны.
За смену американской истории, за демонстрацию того, что силы сострадания больше, чем ярости, за то, что они разделяют видение исцеления в мире, Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time в 2020 году,
написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь в твиттере.
Он отметил, что "Человеком года" впервые стал вице-президент.
Что известно о Камале Харрис
Ее избрали вице-президентом США от Демократической партии в 2020 году. Стоит отметить, что она стала первой женщиной на этом посту. Кроме этого, вице-президентом США никогда не был чернокожий человек, а также человек азиатского происхождения. Камала Гаррис во всех этих фактах первая.
Харрис изначально выдвигала свою кандидатуру на пост президента США. Однако она передумала, когда Байден предложил ей кресло вице-президента.
"Человек года" по версии Time: последние новости
- В 2019 году журнал присвоил звание 16-летней экоактивистке Грете Тунберг. О ней массово говорили в мире из-за ее эмоционального выступления на саммите ООН.
- В прошлые годы журнал вручал это звание и таким людям: Марк Цукерберг, Папа Римский, Ангела Меркель и даже Владимир Путин. Подробнее – здесь.
- В 2018 году "Человеком года" был Дональд Трамп.
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