Избранному президенту США Джозефу Байдену присвоили звание "Человек года 2020". Также победу с ним разделила его коллега в предвыборной гонке и вице-президент США Камала Гаррис.

Соответствующее звание они получили по версии американского журнала Time. В нем пояснили, за какие именно заслуги отметили Байдена и Гаррис.

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В журнале заверили, что Байден заслуживает получить звание "Человек года", ведь он не просто победил, выборы президента в США – он получил наибольшее количество голосов за всю историю страны.

За смену американской истории, за демонстрацию того, что силы сострадания больше, чем ярости, за то, что они разделяют видение исцеления в мире, Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time в 2020 году,

написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь в твиттере.

Он отметил, что "Человеком года" впервые стал вице-президент.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Что известно о Камале Харрис

Ее избрали вице-президентом США от Демократической партии в 2020 году. Стоит отметить, что она стала первой женщиной на этом посту. Кроме этого, вице-президентом США никогда не был чернокожий человек, а также человек азиатского происхождения. Камала Гаррис во всех этих фактах первая.

Харрис изначально выдвигала свою кандидатуру на пост президента США. Однако она передумала, когда Байден предложил ей кресло вице-президента.

Больше о том, как проходили выборы президента США в 2020 году – читайте здесь.

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