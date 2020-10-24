В США задержали Александра Трейсмана, который забыл фургон с оружием возле отделения банка. Позже оказалось, что оружие – не единственное преступление, которым занимался Трейсман. Позже правоохранители выяснили, что мужчина планировал убить кандидата в президенты США Джо Байдена.

Также Трейсман коллекционировал детскую порнографию и планировал теракт на "черную пятницу" или Рождество. Такую информацию нашли в его телефоне. В The Guardian сообщили, что информацию о возможном убийстве Байдена раскрыли уже во время слушаний преступника.

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Тысячи фото и видео с детской порнографией и жестоким обращением с несовершеннолетними нашли на компьютере Трейсмана.

На гаджетах мужчины нашли запросы в поиске. Как оказалось, Трейсман искал:

информацию о Байдене;

законы Об оружии;

запчасти к винтовке;

приборы ночного видения

домашний адрес Байдена.

Трейсман искал жилище Байдена

Адрес кандидата в президента США преступник искал еще в марте 2020 года. В 6 километрах от Трейсмана есть ресторан быстрого питания. Мужчина ездил туда, так как думал, что неподалеку и живет политик.

Также Трейсман спрашивал в соцсетях: "Стоит ли убить Джо Байдена?". Однако этот вопрос имел якобы шуточный характер, поэтому никто не обращал внимания. Преступник купил винтовку. Впоследствии правоохранители в его записной книжке нашли отметку о необходимости "казни".

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Как узнали о преступлении Трейсмана

Трейсман раскрыл себя случайно. Дело в том, что он забыл свой фургон на парковке возле отделения банка. Об этом сообщили правоохранителям сами работники банка.

Когда полицейские обыскали фургон, то обнаружили:

винтовку;

пистолет с патронами;

взрывчатку;

509 тысяч долларов;

книги о выживании и изготовлении взрывчаток;

рисунки свастик и самолетов, врезающихся в дома.

Задержали Трейсмана тогда, когда он пришел в банк и спросил, где его фургон. В машине, на которой приехал преступник, нашли фальшивые водительские удостоверения и оружие. Сейчас Трейсман под стражей.