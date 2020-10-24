Байдена хотели убить: американца, который планировал нападение, задержали – детали
В США задержали Александра Трейсмана, который забыл фургон с оружием возле отделения банка. Позже оказалось, что оружие – не единственное преступление, которым занимался Трейсман. Позже правоохранители выяснили, что мужчина планировал убить кандидата в президенты США Джо Байдена.
Также Трейсман коллекционировал детскую порнографию и планировал теракт на "черную пятницу" или Рождество. Такую информацию нашли в его телефоне. В The Guardian сообщили, что информацию о возможном убийстве Байдена раскрыли уже во время слушаний преступника.
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Тысячи фото и видео с детской порнографией и жестоким обращением с несовершеннолетними нашли на компьютере Трейсмана.
На гаджетах мужчины нашли запросы в поиске. Как оказалось, Трейсман искал:
- информацию о Байдене;
- законы Об оружии;
- запчасти к винтовке;
- приборы ночного видения
- домашний адрес Байдена.
Трейсман искал жилище Байдена
Адрес кандидата в президента США преступник искал еще в марте 2020 года. В 6 километрах от Трейсмана есть ресторан быстрого питания. Мужчина ездил туда, так как думал, что неподалеку и живет политик.
Также Трейсман спрашивал в соцсетях: "Стоит ли убить Джо Байдена?". Однако этот вопрос имел якобы шуточный характер, поэтому никто не обращал внимания. Преступник купил винтовку. Впоследствии правоохранители в его записной книжке нашли отметку о необходимости "казни".
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Как узнали о преступлении Трейсмана
Трейсман раскрыл себя случайно. Дело в том, что он забыл свой фургон на парковке возле отделения банка. Об этом сообщили правоохранителям сами работники банка.
Когда полицейские обыскали фургон, то обнаружили:
- винтовку;
- пистолет с патронами;
- взрывчатку;
- 509 тысяч долларов;
- книги о выживании и изготовлении взрывчаток;
- рисунки свастик и самолетов, врезающихся в дома.
Задержали Трейсмана тогда, когда он пришел в банк и спросил, где его фургон. В машине, на которой приехал преступник, нашли фальшивые водительские удостоверения и оружие. Сейчас Трейсман под стражей.