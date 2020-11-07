Байдена объявляли победителем выборов, а Трамп в это время играл в гольф: фото
Кандидат в президенты США Дональд Трамп был в своем гольф-клубе во время, когда его конкурента Джо Байдена объявляли победителем выборов. Впервые после выборов политик покинул Белый дом.
Когда подсчет голосов был в самом разгаре, Трамп поехал в свой гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Об этом сообщили в пресс-службе Трампа, пишет ВВС.
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Кортеж Трампа покинул Белый дом и через некоторое время его заметили на поле для гольфа. Впервые после проведения выборов он покинул резиденцию президента.
Вероятно, именно из гольф-клуба он сделал свое заявление относительно недовольства результатом голосования в ключевом штате Пенсильвания.
Напомним, кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден победил в Пенсильвании и набирает необходимые голоса, чтобы стать новым президентом США.
Байдена объявляли победителем, а Трамп играл в гольф / Фото АР
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