Кандидат в президенты США Дональд Трамп был в своем гольф-клубе во время, когда его конкурента Джо Байдена объявляли победителем выборов. Впервые после выборов политик покинул Белый дом.

Когда подсчет голосов был в самом разгаре, Трамп поехал в свой гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Об этом сообщили в пресс-службе Трампа, пишет ВВС.

Читайте также Я не успокоюсь: как Трамп отреагировал на результаты выборов в США

Кортеж Трампа покинул Белый дом и через некоторое время его заметили на поле для гольфа. Впервые после проведения выборов он покинул резиденцию президента.

Вероятно, именно из гольф-клуба он сделал свое заявление относительно недовольства результатом голосования в ключевом штате Пенсильвания.

Напомним, кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден победил в Пенсильвании и набирает необходимые голоса, чтобы стать новым президентом США.



Байдена объявляли победителем, а Трамп играл в гольф / Фото АР

Обратите внимание! Байден уже сделал первое заявление после объявления его победы. Он обратился к американцам и поблагодарил их, а также пообещал оправдать их ожидания. В то же время Трамп заявил, что выборы еще не закончились и он будет отстаивать свои позиции по результатам голосования в суде. Все детали о выборах в США, их результатах, а также реакции мира читайте по ссылке.