В штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена выразили готовность противостоять любым попыткам Дональда Трампа остановить подсчет голосов на выборах. Главный соперник сейчас действующего президента готов делать это даже в суде.

Байден готов к противостоянию с Трампом в вопросе объявления результатов выборов. Об этом заявила представительница избирательной кампании кандидата в президенты Джен О'Мэлли Диллон, пишет The Economic Times.

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Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться предотвратить надлежащей подсчет голосов, у нас есть группа юристов, которые готовы противостоять этим усилиям,

– заявила Диллон.

По ее словам, подсчет голосов не прекратится и будет продолжаться, пока не будет должным образом учтен каждый отданный голос. Потому что именно этого требуют законы США.

"Трамп не решает исход этих выборов. Байден не решает исход этих выборов. Американский народ решает исход этих выборов", – подчеркнула представительница Байдена. И добавила, что демократический процесс должен и продолжится до логического завершения.

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Обратите внимание! В США состоялись президентские выборы. Трамп во время выступления в Белом доме объявил о своей победе, хотя не все штаты подсчитали голоса. Байден тоже верит в свою победу. Сейчас известны данные из 41 из 50 штатов. Байден набирает 238 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 213. Чтобы победить в выборах, кандидату необходимо иметь 270 голосов.