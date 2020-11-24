Редакция издания The Washingtonpost предложила новоизбранному президенту США Джо Байдену наложить санкции на судей КСУ и активизировать уголовное преследование олигарха Игоря Коломойского. Насколько это реально – читайте дальше.

У Байдена и его команды есть понимание ситуации в Украине, потребности реформ и продвижения в сторону европейской и евроатлантической интеграции. Такое мнение высказала Дарья Каленюк, исполнительный директор "Центра противодействия коррупции", в прямом эфире 24 канала.

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Она добавила, что у команды новоизбранного президента США также есть четкое понимание о роли олигархов и Кремля в попытках гибридно атаковать Украину изнутри. Решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы является одной из форм такой атаки.

Но на самом деле источником этой атаки есть такие люди как Виктор Медведчук и Игорь Коломойский. Недаром в редакционной статье The Washingtonpost упоминается Коломойский,

– подчеркнула Каленюк.

И добавила: там речь идет не только о том, что США могут наложить персональные санкции на судей КСУ, которые голосовали за демонтаж антикоррупционной реформы. А также упоминается о необходимости расследовать деятельность олигархов Коломойского и Фирташа.

По мнению эксперта, с приходом Байдена к власти, то есть после его инаугурации, которая должна состояться в конце января 2021 года, список лиц, к которым будет прикован глаз Госдепартамента должен увеличиться.

"Этот список должен расшириться именно на тех людей, которые стояли за решением КСУ – это Медведчук и его политическая сила, которая продвигает кремлевскую пропаганду", – отметила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции"

Справка. В августе 47 народных депутатов от ОПЗЖ обратились в КСУ с призывом признать неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Также они просили Конституционный суд Украины рассмотреть конституционность положений об электронном декларировании и спецконфискации.

США могут перекрыть каналы финансирования Медведучука, – Каленюк

Каленюк отметила, что Виктор Медведчук находится под санкциями США еще с 2014 года. В отношении него действия Штатов должны быть очень простыми – они просто должны нормально имплементировать свои санкции.

"Медведчук имеет 98 компаний, из которых 44 на Кипре, 4 в Болгарии, 2 в Великобритании. Через них он заводит наличные в Украину. То есть получает доходы через свою жену в обход санкций США", – объяснила эксперт.

У правительства США есть инструменты, чтобы перекрыть каналы финансирования Медведчука и его соратников в Украине. Ведь они используют сложную систему оффшорных компаний на Западе, чтобы финансировать деятельность, в частности, свертывание ключевых реформ в Украине, добавила она.

Важное назначение Байдена

Каленюк уверена, что люди в команде Байдена – очень опытные и профессиональные. И обратила внимание на то, что новоизбранный президент уже назвал будущего госсекретаря США – им станет Энтони Блинкен.

"Это человек, который посещал Украину. Он очень хорошо понимает, что происходит здесь. А также понимает, что вызывает такие серьезные откаты назад в реформах. Причины есть как внутри государства, так и снаружи", – отметила эксперт.



Энтони Блинкен может стать госсекретарем США / Фото AP

По ее словам, в интересах Штатов является то, чтобы Украина состоялась как демократическая страна и вырвалась из оков России. Поэтому если политики, в частности президент, будут показывать конкретные действия на пути к построению реформ, можно будет рассчитывать на поддержку США и администрации Байдена.