Балласт для Укроборонпрома: Загороднюк объяснил реформу концерна
Более 100 предприятий государственного концерна Укроборонпром поделят на 3 категории в 2021 году. Большинство из них не имеют конкурентоспособных технологий и должны быть приватизированы или перепрофилированы.
Часть предприятий концерна не относятся к рынку вооружения. Большинство их заказов – это гражданские продукты для гражданского рынка. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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По его словам, от Министерства обороны и других ведомств предприятия Укроборонпрома получают небольшую часть заказов. Поэтому нет смысла держать их в холдинге, который больше занимается оборонными технологиями.
В них нет смысла, они, как балласт, для всего этого концерна,
- отметил экс-глава Минобороны.
Поэтому сейчас правительство заняло позицию, чтобы разделить предприятия на 3 категории:
- которые будут приватизированы или перепрофилированы;
- которые остаются на рынке вооружения военной техники;
- которые будут входить в так называемый аэрокосмический холдинг. Пока еще неизвестно, какое именно название он будет иметь. Но будет специализироваться сугубо на авиа- и космической технике.
"Идея нормальная, она имеет смысл. И это позиция большинства экспертов", – отметил Андрей Загороднюк.
Загороднюк: Укроборонпром – неэффективное предприятие
По мнению бывшего министра обороны, Укроборонпром абсолютно не является примером для подражания. Концерн имеет очень большое количество проблем и является неэффективным предприятием.
И он неэффективен в том, каким образом был создан. Там есть огромное количество проблем относительно функционирования с точки зрения законодательства и документов концерна,
- подчеркнул он.
Поэтому Андрей Загороднюк подытожил, что Укроборонпром однозначно нуждается в реформировании.
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