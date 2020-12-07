Более 100 предприятий государственного концерна Укроборонпром поделят на 3 категории в 2021 году. Большинство из них не имеют конкурентоспособных технологий и должны быть приватизированы или перепрофилированы.

Часть предприятий концерна не относятся к рынку вооружения. Большинство их заказов – это гражданские продукты для гражданского рынка. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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По его словам, от Министерства обороны и других ведомств предприятия Укроборонпрома получают небольшую часть заказов. Поэтому нет смысла держать их в холдинге, который больше занимается оборонными технологиями.

В них нет смысла, они, как балласт, для всего этого концерна,

- отметил экс-глава Минобороны.

Поэтому сейчас правительство заняло позицию, чтобы разделить предприятия на 3 категории:

которые будут приватизированы или перепрофилированы;

которые остаются на рынке вооружения военной техники;

которые будут входить в так называемый аэрокосмический холдинг. Пока еще неизвестно, какое именно название он будет иметь. Но будет специализироваться сугубо на авиа- и космической технике.

"Идея нормальная, она имеет смысл. И это позиция большинства экспертов", – отметил Андрей Загороднюк.

Загороднюк: Укроборонпром – неэффективное предприятие

По мнению бывшего министра обороны, Укроборонпром абсолютно не является примером для подражания. Концерн имеет очень большое количество проблем и является неэффективным предприятием.

И он неэффективен в том, каким образом был создан. Там есть огромное количество проблем относительно функционирования с точки зрения законодательства и документов концерна,

- подчеркнул он.

Поэтому Андрей Загороднюк подытожил, что Укроборонпром однозначно нуждается в реформировании.

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