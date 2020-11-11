История абсурдного задержания маркетолога Дарьи Шигаевой полицией Индонезии закончилась. 11 ноября украинку отпустили, а все обвинения с нее сняли.

Об удачном решении проблемы Украинки написал в фейсбуке журналист Богдан Логвиненко, который в Индонезии находился с женщиной в одном доме на карантине.

Смотрите также Украинке на Бали грозит смертная казнь за марихуану: она вину не признает

По его словам, спасти украинку помогали дипломаты.

Требовали 35 тысяч долларов

Как только Дарью задержали по подозрению в распространении наркотиков, ее друзья начали искать возможности для защиты женщины. В дело также вмешались работники МИД Украины, которые предоставляли консультации и держали связь с индонезийскими коллегами.

Замять же дело полицейские предлагали за взятку в 35 тысяч долларов. Впоследствии они соглашались на меньшую сумму – 15.

Спасибо всем вовлеченным в это дело дипломатам в Министерство иностранных дел Украины, ваша поддержка чувствовалась и была мощной! На небольшом примере вы показываете, что судьба каждого гражданина важна для всего государства. Сегодня утром Дашу отпустили. Полицейские, возможно, впервые попробовали сливовую пастилу и сказали, что она вкусная,

– написал Логвиненко.