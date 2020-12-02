Балух впервые после нападения самостоятельно вышел на связь и обнародовал фото из клиники
Бывший политзаключенный Владимир Балух обнародовал свое первое сообщение в соцсетях после того, как его жестокого избили 8 сентября. Он выложил свое фото и добавил: до сих пор проходит реабилитацию в специализированном центре.
В своем посте Балух в деталях рассказал, кто и какую помощь оказывает ему во время лечения. Кроме того, активист отметил, что впереди у него важный этап – очередная операция.
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Пользуясь моментом выхода в публичное пространство, спасибо всем, кто искренне болел, молился, верил, помогал, приобщался. В том числе благодаря вам я жив и уверенно двигаюсь к выздоровлению! Заранее хочу предупредить, что временно, на время лечения и реабилитации, если и буду появляться здесь, то очень редко. Заранее благодарю за понимание!
– написал он.
Заметим, что ранее Владимир Балух дал интервью, в котором подробнее рассказал о своем состоянии и реабилитации после нападения. В частности, он рассказал, что у него нет части кости и его время от времени беспокоят головные боли.
Что известно о нападении на Владимира Балуха: коротко
- На бывшего пленника Кремля напали 8 сентября в Киеве в районе Гидропарка. Мужчину нашли без сознания под утро.
- Поскольку состояние Балуха был тяжелое, он больше месяца находился в реанимации. Однако 12 октября его перевели в другое отделение.
- Подозреваемого в нападении на Балуха уже задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог.
Что известно о Владимире Балухе?
Это украинский активист родом из Крыма. После аннексии полуострова он отказался получать российский паспорт. В 2016 году из его дома в Крыму сняли украинский флаг.
Был узником Кремля, однако в 2019 году его освободили в рамках обмена между Украиной и Росиею. Во время своего пребывания за решеткой объявлял длительное голодание.
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