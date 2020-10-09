Состояние бывшего узника Кремля Владимира Балуха 8 октября улучшилось. Сейчас мужчина находится в сознании, однако ничего не помнит.

Состояние Балуха

Балуха уже отсоединили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в фейсбуке.

Кстати Почему крайне сложно комментировать избиение Владимира Балуха?

По словам Геращенко, хотя Балух пришел в себя, он до сих пор дезориентирован.

Нужно время, это последствия тяжелой травмы,

– написала нардепка.

Однако, если в дальнейшем в состоянии Балуха будет прогресс, мужчину переведут из реанимации.

Что известно об избиении Балуха

Заметим, Балуха избили ночью 8 сентября. Когда мужчину нашли, его сразу забрали в больницу и прооперировали. Полиция расследует дело как разбой. К слову, подозреваемого в нападении уже задержали. При этом мужчина признал свою вину. Подробнее об избиении Балуха читайте здесь.