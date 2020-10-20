В ближайшее время правоохранители не будут опрашивать бывшего пленника Кремля Владимира Балуха. Причина – его состояние здоровья. В начале сентября Балуха сильно избили и он получил тяжелую травму головы.

Следственные действия в отношении Балуха: что говорят в прокуратуре

О планах правоохранителей относительно Балуха сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, состояние здоровья Балуха еще не позволяет его опросить правоохранителям, передает "Украинская правда".

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Пострадавший все еще находится в больнице и нуждается в медицинском надзоре. Состояние его здоровья пока не позволяет проводить с ним следственные действия, во время которых возможно упоминание обстоятельств преступления. Как только это будет возможным, следственные действия проведем,

– отметила представительница столичной прокуратуры.

В то же время Максимец напомнила, что подозреваемый в избиении Балуха сейчас находится под стражей. 19 сентября по ходатайству прокурора суд арестовал его на 2 месяца. Пресс-секретарь прокуратуры добавляет, что он признает вину.

Что известно о Владимире Балухе и его избиении