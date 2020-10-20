Балуха правоохранители пока опрашивать не будут: какая причина
В ближайшее время правоохранители не будут опрашивать бывшего пленника Кремля Владимира Балуха. Причина – его состояние здоровья. В начале сентября Балуха сильно избили и он получил тяжелую травму головы.
Следственные действия в отношении Балуха: что говорят в прокуратуре
О планах правоохранителей относительно Балуха сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, состояние здоровья Балуха еще не позволяет его опросить правоохранителям, передает "Украинская правда".
Актуально Показали первое фото Балуха после избиения: экс-заключенный Кремля уже может ходить
Пострадавший все еще находится в больнице и нуждается в медицинском надзоре. Состояние его здоровья пока не позволяет проводить с ним следственные действия, во время которых возможно упоминание обстоятельств преступления. Как только это будет возможным, следственные действия проведем,
– отметила представительница столичной прокуратуры.
В то же время Максимец напомнила, что подозреваемый в избиении Балуха сейчас находится под стражей. 19 сентября по ходатайству прокурора суд арестовал его на 2 месяца. Пресс-секретарь прокуратуры добавляет, что он признает вину.
Что известно о Владимире Балухе и его избиении
- Владимир Балух – украинский активист родом из Крыма.
- После оккупации он отказался получать российский паспорт, а в 2016 году так называемая власть полуострова его арестовала за украинский флаг на стене дома. Хотя по документам его обвиняют в краже.
- В начале сентября 2019 года его освободили в рамках обмена между Украиной и Россией.
- 8 сентября 2020 года Балуха нашли избитым в столичном Гидропарке. Его прооперировали из-за тяжелой травмы головы. Длительное время бывший политзаключенный находился в реанимации, а состояние его было тяжелым.
- В избиении Балуха подозревают 32-летнего жителя Киевщины.