"Банк Кредит Днепр" внедрил прогрессивные инструменты для хеджирования валютных рисков.

Теперь украинские компании могут оформить форвардные контракты с фиксацией будущего валютного курса по операциям экспорта и импорта товаров или услуг, а также по кредитным договорам о привлечении средств от нерезидентов или банков, сообщили в банке о развитии новых инструментов и сервисов, говорится на сайте Лига-Новости.

Основное преимущество форвардных операций – возможность управлять валютными рисками в будущем и минимизировать потери от колебаний курса на внутреннем и международном рынках. Помимо этого, форвардные операции позволяют оптимизировать планирование финансовых потоков, гарантировать выполнение параметров бюджетирования, снижают необходимость использования оборотных средств

"Форвардные операции – значительный шаг, приближающий украинский бизнес к лучшим мировым стандартам. Статистика свидетельствует, что объем сделок с расчетами день в день на мировом валютном рынке значительно уступает объему сделок с использованием инструментов хеджирования", – рассказала в комментарии Оксана Шведа, заместитель председателя Правления "Банка Кредит Днепр".

В зависимости от целей хеджирования банк предлагает компаниям различные инструменты и стратегии минимизации валютных рисков по основным валютам стран – контрагентов внешнеэкономической деятельности.

По состоянию на 01.11.2020 активы банка превышают 10,95 млрд грн., его уставный капитал – 1,28 млрд грн.

"Банк Кредит Днепр" входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 01.08.2020) и согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, входит в Независимую ассоциацию банков Украины, является участником международных платежных систем VISA International и MasterСard.

Украинским рейтинговым агентством IBI-Rating "Банку Кредит Днепр" присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности.

С августа 2020 года "Банк Кредит Днепр" принадлежит президенту и владельцу группы DCH, известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому.