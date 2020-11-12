В Раде подготовили "банковский" законопроект в рамках сотрудничества с МВФ: что известно
Депутаты планируют 12 ноября 2020 года зарегистрировать в Верховной Раде "банковский" законопроект. Его Украина обязалась принять в рамках сотрудничества с МВФ.
Его зарегистрируют завтра, 12 ноября. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Даниил Гетманцев.
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По его словам, это долгожданные для банковского сообщества изменения.
Они приблизят наше законодательство к международным стандартам и лучшей надзорной практике центральных банков стран ЕС,
– отметил Гетманцев.
Что изменит законопроект
Согласно законопроекту, основные изменения будут такими:
- будут ужесточены требования к Совету банка и повышены требования к системе внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит укрепить корпоративное управление в банках;
- будет введена новая структура и требования к капиталу банков. Это позволит банкам оставаться стабильными, даже в кризисные периоды;
- будут введены новые современные наблюдательные инструменты. Например, право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.
Он также добавил, что в целом, принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам.
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