Депутаты планируют 12 ноября 2020 года зарегистрировать в Верховной Раде "банковский" законопроект. Его Украина обязалась принять в рамках сотрудничества с МВФ.

Его зарегистрируют завтра, 12 ноября. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Даниил Гетманцев.

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По его словам, это долгожданные для банковского сообщества изменения.

Они приблизят наше законодательство к международным стандартам и лучшей надзорной практике центральных банков стран ЕС,

– отметил Гетманцев.

Что изменит законопроект

Согласно законопроекту, основные изменения будут такими:

будут ужесточены требования к Совету банка и повышены требования к системе внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит укрепить корпоративное управление в банках;

будет введена новая структура и требования к капиталу банков. Это позволит банкам оставаться стабильными, даже в кризисные периоды;

будут введены новые современные наблюдательные инструменты. Например, право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

Напомним. В рамках 18-месячной программы финансирования stand by на 5 миллиардов долларов Украина взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

Он также добавил, что в целом, принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам.