В Барселоне из-за жесткого карантина, который ввели в Каталонии, 30 октября вспыхнули масштабные протесты. Впоследствии они переросли в беспорядки.

Как происходили протесты

Правоохранители заявили, что протестующие были из "очень жестоких и организованных крайне правых групп". Об этом сообщает El Pais.

Кстати В Испании продлили карантин до мая 2021 года через COVID-19

Люди бросали в полицию рекламные щиты, перила, камни и файеры. Кроме того, демонстранты жгли мусорные контейнеры. Ночью зафиксировали мародерство и грабеж магазинов. В сети обнародовали кадры, где люди разбивали витрины и выносили из магазина велосипеды.

Правоохранители задержали 12 протестующих, двое из них были несовершеннолетние. Известно, что одного человека ранили камнем в голову.

Карантин в Каталонии: какие правила действуют

Из-за распространения коронавируса в Каталонии закрыли рестораны, ночные клубы, салоны красоты, тренажерные залы, торговые центры и запретили культурные мероприятия.

Также власти ввели карантин выходного дня с пятницы по понедельник. То есть в это время из дома могут выходить только те, кто едет на работу или учебу, ухаживает за пожилыми людьми или нуждается в неотложной медпомощи.

Коронавирус в Испании: статистика

С начала пандемии в Испании COVID-19 заболели более 1,1 миллиона человек.

Выздоровели около 150 тысяч больных, умерли – более 35 тысяч пациентов.

За сутки 30 октября заразились 25 тысяч 595 испанцев.



Столкновения в Барселоне / Фото AP