Результаты мониторинга свидетельствуют, что более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум в Украине составляет примерно 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране – 176 долларов.

В то же время в Украине на 24% выросла задолженность по выплате заработной платы и составляет 200 миллионов долларов. Об этом на Социальном форуме Совета ООН по правам человека, который ежегодно проводится в Женеве, сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает пресслужба омбудсмена.

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Бедность среди населения

Согласно словам Денисовой, несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается бедность даже среди тех, кто работает.

По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости,

– отметила Омбудсман.

Уровень бедности среди пенсионеров

Также она отметила, что уровень бедности среди лиц пенсионного возраста – неизменно высокий. Примерно 80% пенсионеров получают пенсию в размере ниже или на уровне черты монетарной бедности, говорится в сообщении.

Обеспечение жильем лиц с востока Украины

Омбудсман добавила, что из-за вооруженного конфликта на востоке Украины, более полутора миллионов украинских граждан были вынуждены покинуть родные дома с целью сохранения жизни. Особого внимания требует вопрос обеспечения их жильем, отметила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Усиление бедности в условиях пандемии

По словам Денисовой, в условиях пандемии COVID-19 проблема бедности усилилась: