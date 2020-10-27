На Луганщине 26 октября задержали гражданина России в камуфляже и с военным рюкзаком. Мужчина заявил, что бежал в Украину, потому что дома его преследуют за проукраинские взгляды.

Нарушителя обнаружили возле села Диброва. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Гражданину России – 33 года. С собой он имел лишь армейский рюкзак с самыми необходимыми вещами, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей.

Что рассказал нарушитель

Он – родом из Казани.

Возглавлял филиал организации, которая надеется сменить действующую власть в России.

С 2016 года активно поддерживал украинский полк "Азов". В частности, и материально.

Несколько раз был осужден.

В последнее время начал получать угрозы, поэтому из-за страха за свою жизнь решил бежать в Украину.

Все армейские вещи приобрел в специальном магазине специально для побега.

О чем попросил беглец

Гражданину России инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Украины. Во время общения с пограничниками, мужчина попросил признать его беженцем на территории Украины или человеком, который нуждается в дополнительной защите.



Вещи беглеца / Фото Государственной пограничной службы Украины