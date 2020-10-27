Беглеца из России задержали на Луганщине: мужчина попросил о защите – фото
На Луганщине 26 октября задержали гражданина России в камуфляже и с военным рюкзаком. Мужчина заявил, что бежал в Украину, потому что дома его преследуют за проукраинские взгляды.
Нарушителя обнаружили возле села Диброва. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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Гражданину России – 33 года. С собой он имел лишь армейский рюкзак с самыми необходимыми вещами, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей.
Что рассказал нарушитель
- Он – родом из Казани.
- Возглавлял филиал организации, которая надеется сменить действующую власть в России.
- С 2016 года активно поддерживал украинский полк "Азов". В частности, и материально.
- Несколько раз был осужден.
- В последнее время начал получать угрозы, поэтому из-за страха за свою жизнь решил бежать в Украину.
- Все армейские вещи приобрел в специальном магазине специально для побега.
О чем попросил беглец
Гражданину России инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Украины. Во время общения с пограничниками, мужчина попросил признать его беженцем на территории Украины или человеком, который нуждается в дополнительной защите.
Вещи беглеца / Фото Государственной пограничной службы Украины