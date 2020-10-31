Госпогранкомитет Беларуси заявил о захвате "группы из четырех анархистов". Их якобы задержали на границе с Украиной, когда те, "совершив много преступлений", планировали побег из Беларуси.

Задержали четырех мужчин в лесу вблизи населенного пункта Забозье Гомельской области, что совсем рядом с Житомирской областью Украины. Об этом сообщает "БелТА" со ссылкой представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

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Что известно о задержанных

Белорусское государственное СМИ называет их "сторонниками анархистского движения". Всего в составе этой группы было четверо мужчин:

Олиневич И. В.

Дубовский Д. Н.

Резанович Д. Г.

Романов С. А.

Хотя и задержали их на границе с Украиной, на какое-то отношение этого инцидента к нашему государству не указывает ничего. Гражданство задержанных не называют, но их фамилии скорее белорусские или российские, но не украинские.

Как утверждают власти Беларуси, у задержанных было огнестрельное оружие, гранаты, холодное оружие, палатки и другое снаряжение. Также они имели сим-карты украинского мобильного оператора. Впрочем, самым интересным является наличие книги "Философия преступника", без которой, пожалуй, ни один анархист не выходит из дома.

За что задержали мужчин

Белорусские правоохранители уточнили, что сейчас следователи устанавливают все детали деятельности этой группы. Сами задержанные дают признательные показания. Впрочем, их уже связывают сразу с несколькими преступлениями, якобы случившимися в Беларуси:

нападение на отделение ГАИ в Мозыре 28 октября,

нападение на здание управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске,

нападение на районную прокуратуру в Солигорске.

Ну и уже традиционно для Беларуси главной целью "группы анархистов" были якобы радикализация и дестабилизация ситуации в Беларуси.

Вещи, которые были у задержанных "анархистов": смотрите фото ("БелТА")

Село Забозье рядом с границей Украины: карта