В Минске заявили о том, что международные маршруты Беларуси с Украиной, Польшей и Литвой – под угрозой. Все из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

Следовательно, в связи со вспышкой инфекции в Беларуси могут закрыть маршруты в Украину. Это же может касаться Польши и Литвы. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, передает БЕЛТА.

Пока Беларусь думает о закрытии маршрутов В Варшаве больных коронавирусом будут размещать на стадионе, где проводили Евро-2012

Ситуация ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрывать, потому что они популярны среди пассажиров,

– отметил чиновник.

Он также отметил, что многие международные маршруты в Беларуси уже "стоят". Исключение составляют лишь те, что соединяют страну с западными и южными соседями.

Заметим, что ранее Украина пообещала оказать помощь белорусам, которые испытывают в собственной стране давление. А вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что собирается усилить границу с Украиной.

Если не учитывать Россию, то Украина демонстрирует самые быстрые показатели распространения коронавируса среди своих соседей. Она уже на 24 позиции в таком рейтинге. Правда, Польша тоже имеет все шансы догнать Украину. Хотя там значительно меньше выявленных больных, но суточный прирост инфицированных уже второй день подряд бьет неутешительные рекорды. За минувшие сутки там добавился 9291 больной с коронавирусом. В Украине таких показателей пока не фиксировали.

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Между тем в Беларуси ситуация пока лучше: 51 место в рейтинге, общее количество заболевших с начала пандемии – меньше 100 тысяч, за последние сутки – 619 новых инфицированных.