Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск. Запрос на розыск получили в российском МВД.
Почему Тихановскую объявили в розыск
Лидера оппозиции разыскивают по статье уголовного кодекса о призывах к свержению конституционного строя. Российские СМИ сообщили, что информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел России, информирует 24 канал.
Кстати Мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план, – Тихановская в обращении
Однако в РФ против оппозиционерки не возбуждали дело. Она находится в розыске согласно договорам о помощи между Беларусью и Россией.
К слову, в Беларуси оппозиционерку обвиняют по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.