Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск. Запрос на розыск получили в российском МВД.

Почему Тихановскую объявили в розыск

Лидера оппозиции разыскивают по статье уголовного кодекса о призывах к свержению конституционного строя. Российские СМИ сообщили, что информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел России, информирует 24 канал.

Кстати Мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план, – Тихановская в обращении

Однако в РФ против оппозиционерки не возбуждали дело. Она находится в розыске согласно договорам о помощи между Беларусью и Россией.

К слову, в Беларуси оппозиционерку обвиняют по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Обратите внимание! Тихановская с 10 августа находится в Европе. Сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционерка была вынуждена уехать в Литву. Подробнее о событиях в Беларуси читайте здесь.